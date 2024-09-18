RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)

Kazançlarınız alanında bugün gerçekleşen Ay Tutulması yeni bir kazanç kapısı için yollar açıyor Sevgili Kovalar. İş teklifleri gelebilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeteneklerinize güvenmeli, sahip olduklarınızın değerlerini bilmelisiniz. Yaratıcılığınızı ve sezgilerinizi kullanmanız gereken bir süreç. Özgüveninizin artışını adım adım yaşayamaya başlıyorsunuz. Bunun yanında korkularınızın esiri olmamalısınız. Kredi kartı harcamalarına dikkat.

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