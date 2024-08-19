Kova Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Burcunuzda gerçekleşen Dolunay sert etkiler barındırıyor Sevgili Kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir, biraz da kendiniz için yaşamanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak her türlü müdahale için ay sonunu beklemek yararınıza olacak. Asıl önemli husus ikili ilişkilerinizle ilgili. Özel hayatınızda bir dönemin sonuna geldiğinizi yıkıcı şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrılmak, boşanmak isteyenler için zorlu bir dönem. Yatırımlarınızdan kazanç sağlama şansı diğer burçlara göre daha yüksek görünüyor. Bebek bekleyenler olumlu haber alabilir.
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