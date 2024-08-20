Kova Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri altındayız Sevgili Kovalar. Esnek olmak gerekli. Ağustos ayının bir diğer sert görünümü Jüpiter ve Satürn arasında gerçekleşiyor. 10 gün etkili bu görünümle, yatırımlarınızda riskten uzak durmanız gerekiyor. Harcamalarda kemer sıkmak gerekli. Fazla iyimser bakış açınız yanlış kararlar almanıza sebebiyet verebilir. Gelirlerinizde beklentileriniz gecikebilir veya karşılanmayabilir. Aşk ilişkinizde var olan sorunlar karşısında sonlandırma kararı alabilirsiniz. Ay ise Balık Burcuna geçerek gelirlerinizde sorunları gidermenize yardımcı olabilir.
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