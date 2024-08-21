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Kova Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)

Ağustos ayının gergin gökyüzü açılarının olduğu günlerden bir diğeri de bugün yaşanacak Sevgili Kovalar. Balık Burcunda bulunan Ay, sert açılarıyla size gelir-gider dengesini tutturmanız gerektiğini zorlu bir şekilde hatırlatabilir. Keyfi harcamalarınızı kısmak zorunda kalabilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda temkinli hareket etmeli, hemen karar vermemelisiniz. Akşam saatlerinde neyse ki küçük kazançlar, aile ile ilgili paylaşımlar moralinizi bir nebze olsun yerine getirebilir.

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