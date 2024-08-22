Kova Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Koşturması bol, hareketli, iletişimin yoğun olduğu bir gün sizinle Sevgili Kovalar. Sabah saatlerinde alacağınız kararlar veya yapacağınız görüşmeler hayatınıza olumlu bir yön vermek için size şans getirecek. Güneş, 17:55’ten itibaren 1 ay boyunca ortak gelirler, miras, kredi evinizi aydınlatıyor olacak. Odak noktanızda gelirlerinizi artırmak ve spiritüel konulara eğilmek olabilir.
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