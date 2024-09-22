RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)

Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay ile ev hayatınız öğlen saatlerine kadar odak noktanız oluyor Sevgili Kovalar. Ebeveynlerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizde düzeni sağlamak daha kolay olacaktır. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay, keyifli vakitler sunuyor. Çocuklarınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. 15:43’te ise Terazi Burcuna geçen Güneş, bir ay boyunca, sosyal medya, basın-yayınla ilgili konuları gündeme taşıyor olacak. Kariyer için eğitime başlayabilirsiniz. Keyifli bir Pazar geçirmenizi dilerim.

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