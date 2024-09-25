Kova Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, günlük hayatın gereklerini yerine getirmek için yardımcı oluyor Sevgili Kovalar. Ancak çalışma arkadaşlarınızla çatışma içine girmemelisiniz. Mide hassasiyeti olabilir. Gelirlerinizi artırmada Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamanız gereken bir gün. Yanlış kararlar alabilirsiniz. Neyse ki yetenekleriniz ve özgüveniniz sayesinde doğru hamleler yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise çalışma hayatında başarıların sonucu olarak, gelir elde edebilirsiniz.
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