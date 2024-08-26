Kova Burcu (26 Ağustos 2024 Pazartesi)
Aile hayatınızda beklenmedik gelişmeler gece boyunca zihninizi kurcalıyor olabilir. Sabah 06:03 te İkizler Burcuna geçen Ay, artık hayattan daha fazla keyif almanız gerektiğini söylüyor Sevgili Kovalar. Aşk hayatınız veya çocuklarınızla etkili iletişim kurmak, kararlar almak için ideal. Akşam ise aldığınız haberler veya yolculukları iyi değerlendirin, ileride faydasını görebilirsiniz.
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