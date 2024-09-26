RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Sağlığınız ve gündelik rutinlerinizi anlatan evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, hislerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor Sevgili Kovalar. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ise iş teklifleri almak için uygun zamanlar. Hayalini kurduğunuz çalışma hayatı gerçek olabilir. Yaratıcı projeler üretebilirsiniz. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar hayat felsefenizin geliştiği zamanlardasınız. Bolca seyahat edebilir, eğitim hayatınızda başarılar kazanabilirsiniz.

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