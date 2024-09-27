Kova Burcu (27 Eylül 2024 Cuma)
01:47'de ikili ilişkiler eviniz olan Aslan Burcuna geçen Ay, keyifli 2,5 gün vaat etse de sabah saatleri durum karmaşık görünüyor Sevgili Kovalar. Sevilmediğinizi düşünüp, karamsar olabilirsiniz. Karşılıklı anlaşmanın yollarını bulmalısınız. Öğleden sonra ise bu hava tamamen dağılıyor olacak. Yapacağınız her türlü anlaşmanın ileride çok faydasını görebileceksiniz. Fırsatları kaçırmamalısınız.
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