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Kova Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Çalışma ortamınızda başarılı bir gün sizi bekliyor Sevgili Kovalar. İşlerinizi hızlıca bitirmeniz, verimli çalışmanız mümkün. Yeni bir iş anlaşması imzalayarak sağlam ve kalıcı gelirler elde edebilirsiniz. Size bugünlerde bir terfi imkanı sunulabilir. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, 23 Eylül’e kadar size şans getiriyor olacak. Uzak seyahatler, sosyal medyada tanınma ve kazanç, hukuki işlerde güzel gelişmeler şanslı olacağınız konulardan bazıları. İş hayatınız için eğitim almanız faydalı olacak. Yabancı kültürlerden biri ile aşk yaşayabilisiniz.

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