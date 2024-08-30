Kova Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)
Tam da Bayram gününe yakışan bir gündesiniz Sevgili Kovalar. Merkür artık düzeliyor. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, dargınlıklar bir son buluyor. Eş veya ortakla daha iyi iletişim kurmak artık mümkün. 18:14 ile 20:10 arası boşlukta bulunan Ay, her konuda engeller çıkartabilir. Önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmeyiniz. Ardından Aslan Burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerinizde güzel zamanlara işaret ediyor. Asıl güzel haber ise Venüs-Plüton olumlu açısı ile 5 gün boyunca yatırımlarda derin araştırmalarla yeni olumlu kararlar alınabilir. Yeni, tutku dolu bir ilişki başlayabilir.
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