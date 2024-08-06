Kova Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)
Ortak kazançlarınızla ilgili alanınıza giren Ay, evhamlı bir tutum takınmanıza sebep olabilir Sevgili Kovalar. Gece uyanık olanlar için, gelir-gider bütçesi oluşturmak konusunda zihniniz meşgul olabilir. Harcamalarınızın artması endişeli bir tavır takınmanıza sebep olabilir. Gün boyunca yatırımlarınızda dikkatli olmanız, aceleci kararlar vermemeniz faydalı olabilir. Sevgili veya varsa çocuklarınızla çatışmaktan kaçınmalısınız.
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