Oğlak Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı, hayalini kurduğunuz her şeyi size getirebilir Sevgili Oğlaklar. Düşüncelerinize dikkat ediniz gerçek olabilir. Olumlu düşünmekten vazgeçmeyin. Geçmişten hak edişleriniz sizinle. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda, kulağınıza gelenleri sakinlikle karşılamalısınız. Akşam saatlerinde ise yatırımlarınızda ani kararlar vermemelisiniz. Yanılgılara açık olabilirsiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]