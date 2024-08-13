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Oğlak Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Günün ilk yarısında, dostlarınızdan beklenmedik olumsuz durumlar keyfinizi kaçırabilir Sevgili Oğlaklar. 12:00-13:00 saatleri arasında girişim yapmak için acele etmemelisiniz. Ay Boşluk enerjisinden dolayı girişimler sonuçsuz kalabilir. Ardından, iç dünyanıza giren Ay, dedikodulardan kaçamayacağınızı, yalan haberler duyabileceğinizi söylüyor. Neyse ki kendinize güveniniz yerine geliyor.

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