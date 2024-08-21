Oğlak Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının zorlu günlerinden birini daha bugün yaşıyor olacaksınız Sevgili Oğlaklar. Balık burcunda bulunan Ay, zorlu açılarla günü gergin geçirmenize sebebiyet veriyor. Akrabalarla ilgili yaşanan gelişmeler karşısında sert bir tavır takınabilir ve onlarla ilişkinizi gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma ortamınızda gergin enerjiler söz konusu olup, düzen değişikliğine gitmek gerektiğini düşünebilirsiniz. Akşam saatlerinde aşk veya çocuklarla ilgili küçük sürprizler sizi mutlu edebilir.
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