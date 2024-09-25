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Oğlak Burcu (25 Eylül 2024)

Yengeç Burcunda seyrine devam eden Ay, partnerinizle uyum sağlamada yardımcı oluyor Sevgili Oğlaklar. İlişkinizde karşı tarafın isteklerini karşılamak sizi zorlayabilir. Tartışmalardan kaçınmalısınız. Akademik hayat veya yurtdışıyla ilgili işlerde karar vermek için uygun bir günde değilsiniz. Yanılabilirsiniz. Neyse ki geçmiş tecrübeleriniz doğru karar vermede size yardımcı olacaktır. Akşam saatlerinde ise olgun, mevki sahibi insanlarla görüşmeler her konuda yeni bir yön çizmenize yardımcı olacaktır.

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