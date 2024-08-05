Oğlak Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Akşam saatlerine kadar, yatırım yapmak, evde olan sorunları çözmek adına güzel etkiler mevcut Sevgili Oğlaklar. Venüs, dost burcunuza geçerek size ay sonuna kadar, seyahat ve yüksek öğretimde şanslı fırsatlar sunuyor olacak. Hukuki sorunları olanlar için güzel haberler alınabilir. Aynı zamanda Merkür de bu alanda gerilemeye başlayacağı için, önceden alınan kararları uygulamak yerinde olacak. Akşam saatleri maddiyatla ilgili beklenmeyen gelişmeler karşısında sakinliğinizi korumalısınız.
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