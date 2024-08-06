RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Oğlak Burcu (6 Ağustos 2024 Salı)

Sizinle uyumlu olan Başak Burcuna günün ilk saatleriyle geçen Ay, hareketli bir gün geçirmenizi sağlıyor olacak Sevgili Oğlaklar. Seyahat planları yapmak, eğitim hayatınızla ilgili kararlar almak gece boyunca uyanık olanların zihnini meşgul edebilir. Gün boyunca hukuki konular ve uzak yerlerle beklenen haberler dilediğiniz şekilde gelişmeyebilir. İş arkadaşlarınızla anlaşmak, ortak bir nokta bulmak sizi zorlayabilir.

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