Oğlak Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, basın, sosyal medyayla ilgili işlerde başarı vaat ediyor Sevgili Oğlaklar. İş hayatınız için eğitimlere katılabilir, seyahate çıkabilirsiniz. Hukuki işlerde beklenen cevaplar bu süreçte gelebilir. Eğitim hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Günün genel havasını yansıtan Ay 20:26’ya kadar Akrep Burcunda beklenmedik plan değişikliklerine kadar uyarıyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, biraz dinlenmeniz için 2,5 günlük bir süreç başlıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]