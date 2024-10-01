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Terazi Burcu (1 Ekim 2024 Salı)

Tüm hafta boyunca etkili Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı, maddi rahatlama için güzellikler sunuyor Sevgili Teraziler. Kariyer ve statü olarak güzel haberlerin bu hafta gelmesi mümkün görünüyor. Sabah saatlerinde gereksiz bir evham duygusu sizi sarabilir olayları abartmamalısınız. Akşam saatlerinde ise maddi konularda ani değişiklikler yapmak isteğinizi frenlemelisiniz. Yanılgılara açık olabilirsiniz.

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