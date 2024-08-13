RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Terazi Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Öğle saatlerine kadar maddi alanda beklenmedik haberler karşısından ne yapacağınızı bilemez bir halde kendinizi bulabilirsiniz. Sevgili Teraziler. 12:00-13:00 saatleri arasında girişimlerinizden sonuç almak Ay’ın boşlukta olmasından dolayı zor olabilir. Ardından duyacağınız haberlere inanmakta zorlanabilirsiniz. Neyse ki güçlü iletişiminizle, etkili kararlar için öğleden sonrası saatler çok olumlu.

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