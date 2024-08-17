Terazi Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
Ev hayatınızda düzen sağlamak konusunda kararlı olacağınız bir gün sizinle Sevgili Teraziler. Yarım kalan işlerinizin tamamını bitirebilirsiniz. Gayrimenkulle ilgili alım satım, kiralama, taşınma konularında olumlu etkiler altındasınız. Öğle saatleri, çalışma hayatınızla ilgili beklenmedik, olumlu haberler, sizi şaşkınlığa sürükleyebilir. İş arayanlar güzel tekliflerle karşılaşabilir. Akşam saatlerinde ise dingin ruh halinizle huzuru bulmakta hiç zorlanmayacaksınız.
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