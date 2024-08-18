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Terazi Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)

Hayaller ve dostlar evinize günün ilk saatleri ile geçen Ay, gece boyunca güç kazanma isteğinizi tetikleyebilir. Dostlarınızla çekişme dürtülerinizi dizginlemelisiniz Sevgili Teraziler. Kariyerden gelen kazançlarda daha fazla kazanma isteğiniz artabilir. Öte yandan, Merkür ise Uranüs ile sert açısını bugün gerçekleştirerek, dostlarınızla aranızın açılmasına sebebiyet verebilir. 3 gün boyunca etkili olacak bu görünüm, sakin kalmanız ve doğru bilgilere ulaşmanız gerektiğini söylüyor. Dolunay sürecine giriyorsunuz.

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