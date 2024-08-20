Terazi Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri bugün de sürüyor Sevgili Teraziler. Gelişen durumlara uyum sağlamak sizin için zor olmayacak. Ağustos ayının bir diğer sert görünümü olan Jüpiter ve Satürn karesi de bugün gerçekleşiyor. Önümüzdeki on gün boyunca iş ortamınızda çalışma tarzınızı veya günlük hayattaki alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir. İyimserliğinizi korumak isteseniz de sistem değişikliğine gitmek zorunlu görünüyor. Ay ise balık burcuna geçerek çalışma ortamınızda işleri tamamlamak için yardımcı olmaya çalışacak. Sağlığa dikkat etmeniz gerekli.
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