Terazi Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
İkili ilişkilerde hareketli bir gün sizinle Sevgili Teraziler. Sabah saatlerinde alacağınız teklifleri dikkatlice değerlendirmek, gelecekte size olumlu geri dönüşlerin olmasını sağlayabilir. Eşinizden gelen tekliflere kulak kabartmalısınız. 17:55'ten sonra Güneş, Başak Burcuna girerek, 1 ay boyunca iç dünyanıza yönelmenizi sağlıyor. Çokça çalışıp, görünmez olmak isteyebilirsiniz.
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