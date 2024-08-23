Terazi Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)
Alacağınız desteklerle hukuki işler ve eğitimle ilgili sorunlarınızı çözebilirsiniz Sevgili Teraziler. İkili ilişkilerinizde konuşarak yaraları sarmanın tam zamanı. Gelecek planları yapmak size iyi gelecek. Tanımadığınız insanların size maddi anlamda zarar vermesine karşı temkinli olmalısınız. 15:44’ten sonra Ay boşluk enerjisiyle karşınıza, elinizdeki işleri bitirmeniz konusunda engeller çıkabilir. Yeni girişimlerde bulunmayın.
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