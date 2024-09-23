Terazi Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
İş hayatınızdaki sorumluluklar, eğitim almanızın gereğini hatırlatıyor olabilir Sevgili Teraziler. Tatil planları olanlar, yolculuğa çıkacaklar, zorluklar yaşayabilirler. Akşam saatlerinde ise ihtiyacınız olan şansa kavuşuyorsunuz. Beklediğiniz umutlu haberler bir bir geliyor olabilir. Venüs ise kazançlar evinize geçerek, gelirlerinizi artırmak için çalışacak. Güzelleşmek için çokça para harcayabilirsiniz.
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