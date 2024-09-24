Terazi Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Eğitim, yolculuklar, sosyal medya, basın-yayın alanlarınızda seyahatini sürdüren Ay bu konularda yanılgılara açık olduğunuz zamanlar sunuyor Sevgili Teraziler. Uzaklardan alacağınız haberlerin doğruluğunu sorgulamalısınız. Her duyduğunuza inanmamalısınız. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay enerjisiyle, yolculuklarda sorunlar yaşanabilir, beklenen haberlerde gecikmeler yaşanabilir. Sabırlı olmalısınız. 17:50 den sonra Yengeç Burcuna geçen Ay ile kariyer ve statünüzde olumlu gelişmeler sizinle. Başarılarınızın ödüllendirildiğini görmek mutlu edecektir. Gelirlerde artış yaşanabilir.
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