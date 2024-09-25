Terazi Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, kariyer ve toplum önündeki görünüşünüzü yükseltmek için çalışıyor olacak Sevgili Teraziler. Gerekli cesarete ve özgüvene sahip olacaksınız. Ancak üstlerinizle çatışmalardan kaçınmanız gerekiyor. Çalışma hayatınızda gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz gereken bir süreç. Neyse ki şansınız sayesinde gerçekleri görüyor olacaksınız. Sağlığa, yedikleriniz içtiklerinize dikkat ediniz. Akşam saatlerinde ise iş hayatınızda başarılar elde edebilirsiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]