Terazi Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Kariyer ve statü evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, aileniz tarafından destekleneceğinizi söylüyor Sevgili Teraziler. Akşam saatlerinde ilham dolu olacaksınız. Projelerinizde yaratıcılık sağlamada zorluk çekmeyeceksiniz. Hayal gücünüzü kullanmalısınız. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeninin Burcunuzda yolculuğuna başlaması olacak. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, fikirlerinizle görünür oluyorsunuz. Kendinizi ifade ederken zorluk çekmeyeceksiniz. Son haftalarda sizden saklananlar artık görünür oluyor.
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