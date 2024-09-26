RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Terazi Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Takip Et

Terazi Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Kariyer ve statü evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, aileniz tarafından destekleneceğinizi söylüyor Sevgili Teraziler. Akşam saatlerinde ilham dolu olacaksınız. Projelerinizde yaratıcılık sağlamada zorluk çekmeyeceksiniz. Hayal gücünüzü kullanmalısınız. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeninin Burcunuzda yolculuğuna başlaması olacak. 13 Ekim 2024 tarihine kadar, fikirlerinizle görünür oluyorsunuz. Kendinizi ifade ederken zorluk çekmeyeceksiniz. Son haftalarda sizden saklananlar artık görünür oluyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]