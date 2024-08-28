RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Terazi Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

İletişim alanında yaşanan zorluklar, agresif tavırlar güne gergin başlamanıza sebep olabilir. Sakin kalmanız çok önemli. 10:13-11:47 arasında Ay boşlukta olduğundan önemli işlerinizi bu saate denk getirmeyin Sevgili Teraziler. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay kariyer hayatınıza dikkat çekiyor. 5 Gün boyunca etkili Venüs-Neptün açısıyla her türlü aldanma, kandırılmalara açık durumdasınız. İş arkadaşlarınızla anlaşmak size zor gelebilir.

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