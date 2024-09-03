RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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  3. Terazi Burcu (3 Eylül 2024 Salı)
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Terazi Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili Teraziler. 04:55’te gerçekleşecek Yeniay, iç dünyanız ve ruhsal sağlık evinizde gerçekleşiyor. Günlük hayatın gereklerini ne kadar yerine getirdiniz, sağlığınızı ihmal ettiniz mi? Bu soruların cevaplarını kendinize vermeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızda zorlukların üstesinden gelmek için kolları sıvayacaksınız. İsteklerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmek için dostlarınızın tavsiyelerine kulak verin.

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