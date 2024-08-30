Terazi Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)
Bayram gününe yakışır bir gün sizinle Sevgili Teraziler. Merkür artık düzeliyor. Dostlarınızla aranızdaki yanlış anlaşılmalar, organizasyonlarda aksaklıklar, beklenen gelirlerdeki sıkıntılar artık son buluyor. 18:14 ile 20:10 arası boşlukta bulunan Ay, işlerinizi bitirmeniz yönünde engeller çıkartıyor olabilir. Önemli işleri bu saate denk getirmeyin. Aslan Burcuna geçen Ay, keyifli sohbetlere, dostlarla ortak paylaşımlara olanak sağlıyor. Asıl güzel haber ise Venüs-Plüton açısıyla 5 gün boyunca tutku dolu bir aşkın başlamasına olanak sağlıyor. Kazanç getiren riskli yatırımlar yapılabilir.
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