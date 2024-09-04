Terazi Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde maddiyatla ilgili beklenmedik güzel haberler getiriyor Sevgili Teraziler. Öğleden sonra ise ruh sağlığınızı korumanız gereken saatlerdesiniz. Yanılgılar, yalanlara dikkat. Gizli düşmanlıklara, arkanızdan iş çevirenlere maruz kalabilirsiniz. Öte yandan, fiziğinizde değişiklikler yapmak, beğenmediğiniz huylar, kötü alışkanlıkları bırakmak için +-5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’de Burcunuza geçen Ay, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor.
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