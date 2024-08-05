Terazi Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Eşiniz veya ortağınızla sosyal olmak, yeni hedefler belirlemek için iyi bir gün Sevgili Teraziler. Alacağınız ortak kararlar memnuniyet verici. Yönetici gezegeniniz Venüs ruhsal alanınıza geçerek huzuru bulmanızı sağlamak istiyor olacak. Ancak aynı alanda Merkür gerilemesi de başladığı için dedikodulardan yorulabilirsiniz. Gizli ilişkilerden uzak durmanız gereken bir süreç. Akşam saatleri maddi olarak alacağınız haberler, bazı planlarınızı değiştirmenizi gerektirebilir. Sakin kalmakta fayda var.
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