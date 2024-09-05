Terazi Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)
Mars Gezegeni, kariyer ve sosyal statünüzü anlatan evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Teraziler. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, savaş alanınız iş hayatınız ve yöneticilerinizle olacak. Statünüzü yükseltmek için çaba içinde olabilirsiniz. Gereksiz alınganlıklarda bulunabilir, üstlerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Öte yandan Ay, Burcunuzda bugün her konuda size şans dağıtıyor olacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]