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Terazi Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)

Başak Burcuna geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, iç dünyanızda gerekli tüm cevapları bulabileceğiniz bir süreç başlatıyor Sevgili Teraziler. Ruhsal olarak, rahatlama ve şifa bulma dönemindesiniz. Bunun yanında işlerinizi gizliden yürütmek isteyebilirsiniz. Günün genel havasını yansıtan Ay, 20:26’ya kadar Akrep Burcunda, beklenmedik harcamalara hazır olmanızı söylüyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle, bolca telefon trafiği başlayabilir.

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