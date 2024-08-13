Yay Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Öğle saatlerine kadar, iş ortamınızda aksiliklerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili Yaylar. Sağlığınıza özen göstermeli, tansiyon problemlerine dikkat etmelisiniz. 12:00-13:00 saatleri arasında girişimleriniz Ay boşluk enerjisinden dolayı sonuçsuz kalabilir. Sonrasında ise seyahatlerde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar, yalan haberler gündem olabilir. Etkili iletişim gücünüzle sorunları çözüyorsunuz.
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