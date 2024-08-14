RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Yay Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

İkili ilişkilerinizde etkili olan Mars ve Jüpiter kavuşumu bugün gerçekleşiyor Sevgili Yaylar. 10 gün boyunca etkili bu görünümle, eş veya ortağınızla şanslı ve kazançlı işbirlikleri için gerekli motivasyona sahip olacaksınız. Sabırlı olmak anahtar kelime. Öte yandan bugün, gergin bir ortam yaratmamaya çalışmalısınız. Eş veya ortağınızla anlaşma sağlamak konusunda sabrınız test edilebilir. Tartışmalara girmekten kaçınmalısınız.

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