Yay Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
İletişim ve kısa yolculuklar evinize günün ilk saatleriyle giren Ay, derin düşünceler içinde olacağınızı söylüyor Sevgili Yaylar. Düşüncelerinizde kinlenme, öç alma isteğine yönelik duygulardan uzak durmalısınız. Gece yolculuk yapanlar ise trafik kurallarından asla şaşmamalı. Bir diğer önemli nokta ise Merkür ile Uranüs arasında gerçekleşecek sert açı. Önünüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak bu görünüm, yurtdışı veya hukuki işlerde şaşkınlık verici haberlere işaret ediyor. Sakinliğinizi korumalısınız. Dolunay sürecine giriyorsunuz.
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