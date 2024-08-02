Yay Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Aşk ve çocuklar konusunda şans sizden yana Sevgili Yaylar. İlişkisi olanlar, evlilik kararı alabilirler. İlişkisi olmayanlar ise uzun soluklu yeni bir aşka başlayabilir. Eş veya ortak tavsiyeleriyle yatırımlardan kazanç sağlanabilir. +-3 gün boyunca eşiniz veya ortağınızın hayatında meydana gelen gelişmeleri desteklemek gerekebilir. Venüs-Uranüs karesi ile iş ortamınızda beklenmedik değişiklikler sizi şaşırtabilir. Sakin kalmalısınız.

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