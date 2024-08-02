RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Yay Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.

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Aşk ve çocuklar konusunda şans sizden yana Sevgili Yaylar. İlişkisi olanlar, evlilik kararı alabilirler. İlişkisi olmayanlar ise uzun soluklu yeni bir aşka başlayabilir. Eş veya ortak tavsiyeleriyle yatırımlardan kazanç sağlanabilir. +-3 gün boyunca eşiniz veya ortağınızın hayatında meydana gelen gelişmeleri desteklemek gerekebilir. Venüs-Uranüs karesi ile iş ortamınızda beklenmedik değişiklikler sizi şaşırtabilir. Sakin kalmalısınız.

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e-mail: astroloji@dunya.com