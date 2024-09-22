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Yay Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)

Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay, sağlıkta şifa bulunabileceğini söylüyor Sevgili Yaylar. Zararlı alışkanlıklardan vazgeçmek için adım atabilirsiniz. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay, partnerinizle güzel zamanlar geçirmek için fırsat sunuyor. Sohbetler artabilir. 15:43’te ise Terazi Burcuna geçen Güneş, bir ay boyunca sosyal olmanıza olanak sağlıyor olacak. Organizasyonlara katılmak için teklifler alabilirsiniz. Kariyer gelirlerinde artışlar yaşanabilir. Keyifli bir Pazar günü geçirmenizi dilerim.

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