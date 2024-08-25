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Yay Burcu (25 Ağustos 2024 Pazar)

Verimli bir gün sizi bekliyor Sevgili Yaylar. Ev hayatınızda düzeninizi kurmak çok da zor değil. Öğle saatlerinde iş arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Tartışmaya girerken dikkatli davranmanızda yarar var. Kulağınıza gelen haberlerin doğruluğunu mutlaka araştırın. Akşam ise günün en verimli saatleri. Maddi kazanç elde etmiş olmak keyfinizi yerine getirebilir.

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