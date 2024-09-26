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Yay Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

Sırlar ve endişeler evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, hissiyatınızın güçlü olduğu bir gün sunuyor Sevgili Yaylar. Merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise aile büyüklerinizin desteklerini almak ilerisi için faydanıza olabilir. Maneviyatınızı yüksek tutmanız gereken saatler. Düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar başarılı projeler, planlar üretmek için arkadaşlarınızın yardımını alabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizde artış yaşayabilirsiniz.

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