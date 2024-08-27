RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Yay Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Aileyle ilgili sorumluluklar, öğle saatlerine kadar gergin bir ruh hali içinde olmanıza sebebiyet verebilir. Öğleden sonra ise 3 gün boyunca muhteşem etkiler sizinle Sevgili Yaylar. Hedeflediğiniz kariyere kavuşmak hayal değil. Gelirlerinizde meydana gelecek artışlar memnun edici olacak. Yeni projeler üreterek başarı kazanabilirsiniz. İş çevrenizden birisiyle yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

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