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Yay Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Maddi kaynaklar evinizde ilerleyen Ay, gelirlerinizi artırmanız yönünde size destek sağlıyor Sevgili Yaylar. Eşinizin kazançlarında artış meydana gelebilir. Ev ve aile hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Alım-satım, kiralama için uygun bir gün. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, 23 Eylül’e kadar istek ve ideallerinizi gerçekleştirmek için şans sunuyor olacak. Sosyal organizasyonlara katılabilir, kariyer kaynaklı işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Bazı kişilerin arkadaşlıkları aşka dönüşebilir.

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