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Yay Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Hayatınızı yeniden yapılandıracak girişimler için Mars ile Satürn Gezegenleri muhteşem bir açı gerçekleştiriyor Sevgili Yaylar. +-3 gün boyunca gelirlerinizi artırmak için sağlam adımlar atabilir, her şeye yeniden başlayabilirsiniz. Ev, emlak almada gerekli motivasyon ve destekler de sizinle beraber olacak. Ay ise Başak Burcunda kariyer hayatınızı yeniden yapılandırmak için yardımcı oluyor.

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