Yay Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Dost Burcunuz olan Aslan’da ve dokuzuncu evinizde gerçekleşen yeniay artık bir seyahate çıkmanız için sizi destekliyor Sevgili Yaylar. Gelecek için plan yapmayı bırakıp, hayattan keyif almaya çalışmalısınız. Hukuksal süreçleri olanlar için beklenen haberler yakın zamanda gelebilir. Yurtdışı ile veya yüksek öğretimle ilgili konular yüz güldürücü sonuçlar getirebilir. Mutlu olmamak için hiçbir sebep yok.
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