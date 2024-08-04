Yay Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Dost Burcunuz olan Aslan’da ve dokuzuncu evinizde gerçekleşen yeniay artık bir seyahate çıkmanız için sizi destekliyor Sevgili Yaylar. Gelecek için plan yapmayı bırakıp, hayattan keyif almaya çalışmalısınız. Hukuksal süreçleri olanlar için beklenen haberler yakın zamanda gelebilir. Yurtdışı ile veya yüksek öğretimle ilgili konular yüz güldürücü sonuçlar getirebilir. Mutlu olmamak için hiçbir sebep yok.

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