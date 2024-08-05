Yay Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Gün içinde uzaklardan gelen haberler, yatırım, aşk veya çocuklarınızla ilgili olup sizi memnun edebilir Sevgili Yaylar. Venüs artık kariyer evinize geçerek ay sonuna kadar başarılarınızı artırmak veya yeni bir iş bulmak için çalışıyor olacak. Aynı yerde Merkür de gerilemeye başladığı için önceden başvurulan işler ve yarım kalanları toparlamak adına olumlu etkiler mevcut. Üstlerinizden destek görebilirsiniz. Akşam saatlerinde sağlığınıza dikkat edip, sakin kalmanızda fayda var.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com